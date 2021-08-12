Затравленная украинскими националистами призёр олимпиады отказалась сдаваться и просить прощения

Обладательница бронзовой олимпийской медали по прыжкам в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую затравили за совместные снимки с российской прыгуньей Марией Ласицкене, вернулась из Токио в Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», спортсменка заявила, что жёсткие нападки националистов в соцсетях сделали её сильнее.

Напомним, Магучих числится военнослужащей украинской армии в звании лейтенанта. После церемонии награждения в Токио она сделала несколько совместных фото с золотой медалисткой Ласицкене – капитаном Вооружённых сил РФ. Ярославу уже вызвали «для разъяснений» в Минобороны Украины.

«Все обычно поздравляют друг друга после соревнований... У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее», – рассказала Ярослава украинскому изданию «Страна.УА» и добавила, что готова к беседе с заместителем министра обороны Анной Маляр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.21

На Украине задержали шпиона несуществующей российской спецслужбы. / В Крыму перекрыли трассу «Таврида». / Госдеп заподозрил в работе на Кремль главу администрации Зеленского. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»