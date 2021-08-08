Обнималась с россиянкой: украинскую призёрку олимпиады в Токио ждут в Минобороны Украины для разъяснений

Выигравшая на олимпиаде бронзу по прыжкам в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вызвана в Минобороны страны для дачи объяснений, на каком основании она обнималась с золотой медалисткой в этом же виде соревнований – российской прыгуньей Марией Ласицкене.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Магучих числится военнослужащей украинской армии в звании лейтенанта. После церемонии награждения в Токио она сделала несколько совместных фото с Ласицкене.

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу используется врагом в качестве информационно-психологического оружия, которое демонстрирует миру, что «их там нет» (российской армии в Донбассе – прим. «НД»).

Поэтому неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага», – заявила Маляр.

Она попросила украинцев временно прекратить травлю спортсменки в соцсетях до получения от неё объяснений.

«Ярослава Могучая в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – сказала Маляр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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