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Суббота, 7 августа 2021, 17:25 мск

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Прыгунья Ласицкене завоевала 20-е олимпийское золото для России

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Спортсменка Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, заняв первое место в прыжках в высоту. Для прыгуньи эта Олимпиада – первая в карьере. Трехкратная чемпионка мира победила с лучшим результатом сезона – 204 см.

Также копилка олимпийской сборной пополнилась золотой медалью в синхронном плавании. Олимпийскими чемпионками стали синхронистки Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина. А для Светланы Ромашиной это олимпийское золото уже седьмое в карьере.

Российский борец Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом в борьбе в весе до 87 кг. В решающем поединке он уверенно одолел американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Руководство российской сборной выбрало Садулаева в качестве знаменосца на церемонии закрытия Олимпиады.

Соцсети.

Копилка олимпийской сборной пополнилась и бронзовой медалью: россиянин Гаджимурад Рашидов занял третье место в соревнованиях по борьбе в весе до 65 кг.

Бронзовый призер.

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