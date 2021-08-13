Сломали: украинская легкоатлетка покаялась за фото с россиянкой и назвала РФ врагом

Выигравшая на олимпиаде бронзу по прыжкам в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих покаялась перед «дорогими соотечественниками» за совместное фото в обнимку с российской прыгуньей Марией Ласицкене.

Отметим, ещё накануне утром, прилетев в Киев из Токио, она заявляла, что травля националистов в соцсетях только «сделала её сильнее», и поблагодарила всех, кто встал на её защиту.

Как сообщал «Новый День», Магучих числится военнослужащей украинской армии в звании лейтенанта. После церемонии награждения в Токио она сделала несколько совместных фото с золотой медалисткой Ласицкене – капитаном Вооружённых сил РФ. Ярославу тут же вызвали «для разъяснений» в Минобороны Украины.

После жёсткой беседы с украинским командованием и, по всей видимости, с администрацией президента Украины – легкоатлетка уже к вечеру, что называется, сломалась.

«Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю флаг и пою гимн.

Дорогие соотечественники, знаю, что моя фотография с российской спортсменкой вызвала большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступать на Олимпиаде – мечта и смысл ВСЕЙ жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоций в тот момент, когда сбылась моя МЕЧТА! Не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была рада победе. В такие моменты хочется обнять весь мир.

Хочу заверить всех: имею честь принадлежать рядам вооруженных сил Украины, защищающих страну в российско-украинской войне. Чтим наших воинов, которые дают нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верна Украине. Я понимаю, что случилось. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!», – написала Магучих у себя в Фейсбуке.

Пост Ярославы вызвал шквал разочарованных комментариев со стороны горячо поддержавших её украинцев – в те несколько дней, когда она подвергалась жестокой травле националистов в соцсетях. В защиту Магучих выступали сотни тысяч её поклонников и подписчиков, а также известые блогеры, политики, журналисты.

Пользователи интернета сделали вывод, что покаянный текст для неё написал «какой-то дядька» в Минобороны Украины.

«Ярослава, не ожидали мы от тебя такого. Столько людей тебя защищали!», – написала болевшая за неё поклонница.

«Позорище. Тебе же уже не 5 лет, зачем? Враг не дремлет… Позорище», – высказался известный украинскй блогер Анатолий Шарий, который публиковал сюжеты в поддержку Магучих, критикуя и высмеивая националистов.

«Не нужно оправдываться. Для упоротых своей не станете, а поддержку адекватных потеряете…», – выразил общее мнение один из разочарованных подписчиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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