«Обнимает меня не Мария!» – украинская легкоатлетка оправдалась за очередное фото с россиянкой Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, застигнутая за очередными объятиями с российской коллегой Марией Ласицкене, попыталась убедить пользователей, что рука, запечатлённая на её плече на снимке, принадлежит другой легкоатлетке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала у себя в Фейсбуке.

Кроме того, Магучих подчеркнула, что совместное фото было сделано против её желания – по просьбе завершающей карьеру польской спортсменки Камилы Лицвинко.

«Теперь о фото: Сделано оно по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!

А теперь кульминация: Обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт из Австралии, будьте осторожны, пожалуйста...

Все хорошо, а я уехал в отпуск», – написала прыгунья.

Как и следовало ожидать, украинские пользователи дружно подняли Магучих на смех. Комментаторы без труда установили, что рука, лежащая на плече Ярославы, принадлежит именно россиянке Марии Ласицкене. Однако украинская спортсменка поспешила включить функцию, ограничивающую комментарии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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