В Симферополе приземлился самолет с неполадкой двигателя

В Симферополе совершил аварийную посадку пассажирский Boeing.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на борту лайнера авиакомпании «Якутия», летевшего из Москвы, находились 165 человек. По информации экстренных служб, в полете возникли неполадки одного из двигателей – появилась вибрация.

Самолет благополучно приземлился в 16:58.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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