Крымские чиновники хотели поселить сироту в аварийном доме

Сотрудники администрация Красногвардейского района стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, чиновники хотели поселить сироту в аварийном доме.

«Дом находится в антисанитарном аварийном состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. В доме 48 квартир, но живет в нем только 12 человек, один подъезд пустует полностью, – рассказали в ведомстве. – Однако в соответствии с актом приемки при передаче указанного жилого помещения претензий по качеству и иным показателям у заказчика не возникло».

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

Симферополь, Лиана Макоба

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