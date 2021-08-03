Чиновники администрации Евпатории стали фигурантами уголовного дела о служебном подлоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в мае 2019 года должностные лица мэрии внесли в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данные, что квартира в доме по улице Героев Десантников поселка Новоозерное соответствует условиям контракта.

Эта квартира в текущем году была передана девушке-сироте. Но жилье оказалось ненадлежащего качества и не соответствовало необходимым требованиям.

«Проверка показала, что в квартире неисправны окна, сантехника, не соответствуют установленным требованиям отделка внутренних стен, состояние приборов учета, – сообщили в ведомстве. – В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 292 УК РФ, будет установлен круг должностных лиц, ответственных за процедуру принятия и передачи жилого фонда, причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении незащищенной категории граждан, а также принять меры для восстановления нарушенных прав сироты».

Напомним, в июле уголовное дело по факту нарушения прав сироты было возбуждено в Красногвардейском районе РК.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 03.08.21

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