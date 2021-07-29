В Крыму произошла массовая драка с участием кавказцев и полиции

В Симферополе произошел очередной конфликт между местными жителями и «гостями с Кавказа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», драка произошла минувшей ночью, в стычке участвовали более 10 человек, вооруженных травматами, ножами и бутылками. Очевидцы вызвали полицию. Вместе с ней подъехали бойцы Росгвардии. Но на этом дело не закончилось.

Один из кавказцев в присутствии представителей правоохранительных органов продолжил выяснять отношения с местным жителем, и пока он что-то доказывал оппоненту, тыча его пальцем в грудь, второй выскочил из-за полицейского и с размаху ударил симферопольца в челюсть. Тот упал на мостовую и ударился головой.

Полиция вместе с росгвардейцами скрутили нападавшего, но его попытались отбить земляки. Стычка длилась несколько минут. На видео, выложенных в соцсетях, слышно, как полицейский кричит одном из нападающих: «Отошел со стволом, я свой достану!» А тот отвечает, что ему плевать: «Доставай!»

Все это время пострадавший находился без сознания. Его госпитализировала вызванная очевидцами бригада «скорой помощи».

Обсуждая ситуацию, крымчане возмущаются, что задержали только нанесшего удар. А остальных участвовавших в драке и пытавшихся отбить кавказца у полиции, отпустили, даже не проверив разрешение на оружие.

Полиция начала проверку по факту массовой драки, но никаких комментариев пока не дает.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.07.21

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