В истории с массовой дракой в Симферополе будет разбираться Следственный комитет – ведомство уже начало проверку.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 28 на 29 июля в крымской столице вспыхнул конфликт между местными жителями и «гостями с Кавказа». В стычке участвовали более 10 человек, вооруженных травматами, ножами и бутылками. Очевидцы вызвали полицию. Вместе с ней подъехали бойцы Росгвардии.

Однако стороны продолжили выяснять отношения даже в присутствии представителей правоохранительных органов. И пока один из кавказцев пытался что-то доказать оппоненту, второй, выскочив из-за спины полицейского, нанес симферопольцу мощный удар в челюсть. От удара мужчина упал спиной на мостовую, ударился головой и потерял сознание.

Сотрудники полиции и Росгвардии скрутили нападавшего, но сородичи попытались его отбить. Пострадавший мужчина так и не пришел в себя до приезда скорой. В конце концов, несмотря на то, что у участников драги было оружие, задержали только нанесшего удар и привлекли его к административной ответственности.

Однако в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю настроены не столь лояльно.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка сторонам на предмет наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителей власти) УК РФ», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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