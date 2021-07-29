В Киеве ждут реакции Запада на слова соратника Зеленского о ядерном шантаже всего мира

Слова главы президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что Украина могла бы «шантажирвать весь мир» ядерным оружием, уже разосланы главам комитетов по внешней политике и безопасности стран Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил народный депутат Верховной рады от оппозиции Олег Волошин.

По его словам, теперь в Европе и США узнают, какой уровень дискуссии поддерживается властями Украины, готовыми шантажировать мировое сообщество чем угодно.

Напомним, ранее Арахамия сказал, что Украине не стоило соглашаться на передачу России ядерных ракет после распада СССР. Сейчас Украина могла бы «шантажирвать весь мир» и легко добиваться финансовой и политической поддержки от Запада.

«Про шантаж ядерным оружием из уст главы правящей фракции в стране, неспособной построить собственный корвет или вертолёт – бред сивой кобылы и признак неадекватности. Только ядерного оружия в нашем бардаке ещё не хватало.

И про Крым – чепуха. Мы обычным оружием не решились сопротивляться, а здесь бы ядерную ракету запустили по Москве? Просто смешно. Тем более, что главный, кто требовал вывода ядерного оружия, были США. Они б Украину давно в бараний рог скрутили.

В любом случае высказывания Арахамии уже разосланы главам комитетов по внешней политике и безопасности многих великих держав – пусть знают уровень дискуссии в наших властных кабинетах. Чего доброго завтра предложат взять в заложники иностранных дипломатов, если Вашингтон будет требовать выполнения Минских соглашений по Донбассу. Шантажировать – так по полной», – написал Волошин у себя в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.07.21

В Киеве прогнозируют дипломатический провал саммита «Крымская платформа». / «Шантажировать весь мир»: в партии Зеленского пожалели об отказе Украины от ядерного оружия. / Зеленский устроит Байдену непубличный разнос в Вашингтоне – глава президентской фракции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»