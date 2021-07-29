«Шантажировать весь мир»: в партии Зеленского пожалели об отказе Украины от ядерного оружия

Украине не стоило соглашаться на передачу России ядерных ракет после распада СССР. Сейчас Украина могла бы «шантажирвать весь мир» и легко добиваться финансовой и политической поддержки от Запада.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому... Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», – рассуждает Арахамия.
Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с американским лидером «на повышенных тонах» во время встречи в Вашингтоне 30 августа.
Симферополь, Валентин Карамазов
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