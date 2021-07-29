Зеленский устроит Байдену непубличный разнос в Вашингтоне – глава президентской фракции

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с американским лидером «на повышенных тонах» во время встречи в Вашингтоне 30 августа. Правда, сделает он это не на официальной пресс-конференции, а за закрытыми дверями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, США до сих пор не поняли, какую важную роль играют для них отношения с Украиной, и продолжают безответственно заигрывать с Германией и Россией, разрешая достроить «Северный поток-2» в бесплодной надежде выстроить единый фронт против Китая.

«Я ожидаю, учитывая градус, что, как минимум, непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, – а может делают вид, что недооценивают, – удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что «мы глубоко встревожены» и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят всё, как есть... Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание с Россией – это, по сути, какая-то неформальная коалиция против Китая» – рассуждает Арахамия.

Напомним, Джо Байден перенёс визит Зеленского с июля на конец августа, когда весь состав Конгресса США будет на каникулах. Американский президент не хочет, чтобы Владимир Зеленский встречался с конгрессменами и сенаторами, критикующими «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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