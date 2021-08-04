Будем говорить как союзники – МИД Украины пообещал не шантажировать Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава администрации украинского президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал глава МИД Украины.

Ермак и Кулеба встретились с сенаторами, американскиими аналитиками, а также советником США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарём Энтони Блинкеном.

Салливану и Блинкену украинские гости пообещали, что президент Зеленский не станет на предстоящей встрече разговаривать с Джо Байденом на «повышенных тонах» из-за соглашения США и ФРГ по достройке «Северного потока-2».

«Не будет никаких «повышенных тонов» или шантажа. Пройдёт разговор союзников, работающих вместе по решению сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», – написал Кулеба.

Напомним, ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с американским лидером «на повышенных тонах» во время встречи в Вашингтоне 30 августа, чем вызвал дипломатический скандал.

Симферополь, Валентин Карамазов

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