Подготовка визита Владимира Зеленского в США, которой в Вашингтоне занимались глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, прошла «наполовину» неудачно. Дело в том, что в администрации США совершенно не доверяют Андрею Ермаку – там уверены, что он «агент российских спецслужб».

Другое дело – Дмитрий Кулеба, который прошёл через все западные грантовые школы и структуры, и имеет репутацию беззаветно преданного Вашингтону человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои осведомлённые источники рассказал на пресс-конференции в Киеве директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко.

«Что касается украинских вельмож, то я буквально вчера услышал, что с Ермаком в США отказались встречаться серьёзные люди. Сказали, что он в Белом Доме нерукопожатный. Кулеба – понятно, это типичный грантоед, если вешать ярлыки. А Ермака считают чужим.

Более того, заподозрили, что он, скажем так, если не играет в другой команде (Дональда Трампа – прим. «НД»), то, по крайней мере, другой команде подыгрывает. То есть, является засланным казачком российских спецслужб. Некоторые американские аналитики говорят об этом прямым текстом. Причём аналитики, приближённые к правящей (Демократической – прим. «НД») партии», – приводит слова Белашко «ПолитНавигатор».

По его словам, подобная ситуация создаёт большие проблемы Зеленскому в общении с Байденом, ослабляет позиции Киева в Вашингтоне и провоцирует серьёзные конфликты внутри украинской власти.

Напомним, некоторое время Ермак в качестве представителя Зеленского часто встречался с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Им даже удалось прийти к определённому компромиссу по Донбассу. Однако враги Ермака внутри украинской элиты объявили эти договорённости «капитуляцией перед Москвой», и в Офисе Зеленского от них быстро отказались.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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