В Крыму погибла одна из организаторов скандальной школьной вечеринки, закончившейся дракой подростков

Одна из организаторов скандальной школьной вечеринки в селе Заветное Ленинского района Крыма погибла в ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», девятиклассники Заветненской школы решили отпраздновать окончание основной школы и вместе с двумя учителями отправились с ночевкой на пляж, прихватив собой несколько бутылок алкоголя. Веселье завершилось дракой. Педагоги не стали ни вызывать полицию, ни медиков, а к утру и вовсе исчезли, оставив нетрезвых детей одних на берегу.

Родители избитого подростка отвезли его в больницу и написали заявление в полицию.

В школе попытались историю замять, но о ней стало известно общественности. Одной из организаторов вечерники была 29-летняя Екатерина Лукьянова, преподававшая русский язык. После скандала пришлось уволиться из школы.

Вчера женщина ехала по Заветному на автомобиле «Пежо». В какой-то момент она решила обогнать идущую впереди машину, разогналась до 120 км в час, но не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку.

Женщина погибла на месте.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 03.08.21

Что-то затевается: крымская власть снова обратила взор на особо охраняемые природные территории. / ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Зеленскому в приоритетном порядке. / Донбасс готов перейти в контрнаступление по всему фронту – Пушилин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»