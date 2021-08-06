В Крыму осудили мужчину, несколько лет насиловавшего маленькую девочку

В Крыму осудили мужчину, не только насиловавшего несколько лет маленькую девочку, но и привлекшего к этому подростка.

Как уже сообщал «Новый День», летом прошлого года 10-летняя жительница Советского района Крыма приехала в Севастополь в гости к крестному и тете и рассказала им о домогательствах со стороны отчима и старшего брата. Родственники девочки обратились в правоохранительные органы.

«В ходе следствия выяснилось, что ребенок подвергался насилию с 4 лет: с 2014 по май 2020 года отчим и брат, который старше девочки на 5 лет, неоднократно свершали с ней действия сексуального характера, держа малышку в страхе, – рассказали тогда в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Девочка утверждает, что пыталась рассказать обо всем матери, но та этот факт категорически отрицает. В семье воспитываются еще двое детей – мальчики 2008 и 2012 годов рождения».

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, и по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ – изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Доказать удалось насилие над ребенком в период с апреля 2018 по май 2020 года.

Советский районный суд Крыма признал отчима виновным и приговорил его к 20 годам колонии строго режима. Кроме того, осужденному назначены принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу пока не вступил.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.08.21

«Артек» признали лучшим российским лагерем по организации питания. / «Хотя бы асфальт помойте!» В Ялте отменили День города. / В Крыму подросток устроил пьяные гонки с полицией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»