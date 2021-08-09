Аксенов окончательно уволил главу минэкологии Крыма

Геннадия Нараева окончательно освободили от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма. Соответствующий указ подписал сегодня глава РК Сергей Аксенов.

«Принять отставку Геннадия Нараева по собственному желанию и освободить его от государственной должности – министра экологии и природных ресурсов РК – главного государственного инспектора Крыма», – говорится в документе, размещенном на официальном портале крымского правительства.

Напомним, Нараев завил об отставке 3 недели назад – 19 июля. Через несколько дней, по данным инсайдеров, его вызвал в Следственный комитет, где он довольно долго общался со следователями из Москвы. С тех пор об экс-министре ничего не слышно.

Кстати, отставку главы минтопэнерго Крыма Евгения Рукавишникова, заявившего об увольнении в тот же день, что и Нараев, Аксенов принял еще 30 июля и уже назначил нового главу ведомства.

Почему глава РК так долго тянул с Нараевым, пока не ясно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.08.21

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