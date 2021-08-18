Американцы не пустили в Афганистан самолёт для эвакуации украинцев

Военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации военно-воздушных сил Украины не получил разрешения на посадку в аэропорту Кабула, который сейчас контролируют американские военные.

Транспортник накануне вылетел из военного сектора аэропорта Борисполь для эвакуации остающихся в Афганистане украинцев, но был вынужден развернуться и сесть в Омане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает командование вооружённых сил Украины.

По их словам, борту не предоставляют возможность безопасной посадки и гарантии обратного вылета.

«В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию», – говорится в сообщении украинского командования.

Симферополь, Валентин Карамазов

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