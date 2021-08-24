Украинский самолёт под дулами автоматов вывез чужих граждан из Афганистана в Иран

В аэропорту Кабула экипаж украинского военно-транспортного самолёта под угрозой применения оружия был вынужден принять на борт граждан другой страны и вылететь в Иран, а не на Украину. Соответственно, готовая к эвакуации группа украинских граждан осталась на земле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщило «Громадське радио».

Кроме того, украинские транспортники, три раза приземляясь в Кабуле, так и не смогли забрать своих граждан, блокированных за внешним периметром аэропорта.

«Наш самолет захватили какие-то люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию кабульского аэропорта», – пожаловался украинский дипломат.

Напомним, ранее американцы не пустили в Афганистан самолёт для эвакуации украинцев. За всё время пока только три украинских борта совершили успешные рейсы в Афганистан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.08.21

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