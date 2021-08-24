МИД Украины опроверг собственное заявление об угоне иранцами украинского самолёта в Кабуле

МИД Украины опроверг заявление собственного замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что в аэропорту Кабула экипаж украинского военно-транспортного самолёта под угрозой применения оружия был вынужден взять на борт граждан другой страны и вылететь в Иран, оставив на земле своих граждан.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с опровержением выступил спикер украинского МИД Олег Николенко.
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, безопасно вернулись в Украину», – заявил он, не прокомментировав предыдущие слова Енина.
После выступления Николенко украинские эксперты уже открыто выдвигают версию о коррупционной подоплёке инцидента.
Напомним, ранее украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщили, что Минобороны Украины могло за крупную взятку от иранских бизнесменов оставить украинцев в аэропорту Кабула и вместо них вывезти в Тегеран граждан Исламской Республики Иран.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 24.08.21
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