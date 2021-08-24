«За очень большие деньги»: украинских военных заподозрили в незаконном вывозе из Афганистана иранцев вместо украинцев

Минобороны Украины могло за крупную взятку от иранских бизнесменов оставить украинцев в аэропорту Кабула и вместо них вывезти в Тегеран граждан Исламской Республики Иран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщают украинские телеграм-каналы.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что в аэропорту Кабула экипаж украинского военно-транспортного самолёта под угрозой применения оружия был вынужден принять на борт граждан другой страны и вылететь в Иран, а не на Украину. Соответственно, готовая к эвакуации группа украинских граждан осталась на земле.

Однако вскоре появилась информация о коррупционной подоплёке инцидента.

«В Украине прямо в День независимости может разразиться громкий скандал. Борт Минобороны, отправившийся за украинскими гражданами в Афганистан, вместо эвакуации людей в Киев, вылетел в Тегеран. В Иран отправились местные бизнесмены с семьями.

Сейчас Минобороны пытается представить эту ситуацию, как похищение украинского самолёта неизвестными вооруженными людьми. Однако есть версия, что военный борт просто сдали иранцам за очень большие деньги.

Сама ситуация с «похищением самолёта» произошла еще в воскресенье, но сообщить об этом украинский МИД решил только сейчас», – пишет украинский телеграм-канал «Тёмный рыцарь».

Симферополь, Валентин Карамазов

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