Не угнали, а продали: история с украинским самолетом, улетевшим в Иран, становится все более скандальной

История с украинским самолетом, улетевшим из Кабула вместо Киева в Тегеран, становится все более скандальной: теперь выяснилось, что борт не угнали, а продали.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил:

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили какие-то люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта».

Затем спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил: «Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, безопасно вернулись в Украину».

Теперь СМИ со ссылкой на собственные источники в авиационных кругах сообщают: на борту самолета, принадлежавшего Минобороны Украины, из Кабула в Тегеран вылетели богатые шииты-хазарейцы. Они заплатили за полет валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона, действительно, не было. Правда, экипаж самолета на родину, скорее всего не вернется, если, конечно, он не получил распоряжение бросить сограждан в Афганистане и вывозить шиитов в обмен на золото, от вышестоящего начальства.

«Более того, по данным источников, большая часть так называемых «афганских беженцев», которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги, – пишет «Страна.ua». – Естественно, что все эти платежи идут мимо «официальной кассы».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.08.21

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