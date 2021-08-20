В Крыму разглядели еще два десятка памятников

В Крыму разглядели еще два десятка памятников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совмин Крыма принял решение №424, которым внес изменения в свое же постановление 2016 года об утверждении перечня объектов культурного наследия регионального значения. Первоначальный список включал 1 тысячу 794 объекта. За прошедшие годы он несколько раз корректировался.

Большинство включенных в список в текущее году – два десятка старинных дач находятся в Алупке, Симеизе и Евпатории. В Алуште памятником стал дом, в котором жил писатель Иван Шмелев.

В реестр памятников включен и дом Елены Кириенко-Волошиной («Дом Пра») в Коктебеле.

Перед этим здание, принадлежавшее матери поэта Максимилиана Волошина, подверглось профессиональной экспертизе. Эксперт Хливнюк констатировал: объект – дом 1908 года постройки, расположенный в городском округе Феодосия, пгт Коктебель, ул. Морская, 43, литер «В» – обладает признаками объекта культурного наследия.

«Объект рекомендуется для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», – сказано в акте экспертизы.

Крымское правительство этой рекомендации последовало.

Напомним, участки общей площадью 8 га и строения на них в Коктебеле с дореволюционных времен принадлежали поэту Максимилиану Волошину и его матери. В советское время имение с обоими домами, согласно завещанию Волошина, превратилось в Дом творчества писателей.

В украинские времена Крыма недвижимостью стал распоряжаться Союз писателей Украины. Участки и дома просто сдавали в аренду, потом перестраивали и через суды приватизировали. К 2014 году из 55 зданий и сооружений, ранее входящих в состав Дома творчества писателей «Коктебель» на балансе числился только 31 объект. Причем в полной собственности Республики Крым – всего 24 объекта.

«Дом Пра», где в начале XX века жила мать поэта Елена Оттобальдовна, украинские писатели преобразовали в гостиницу. Руководство заповедника «Киммерия Волошина» безуспешно много лет пыталось его вернуть.

В 2015 году об этом стремлении заявила новая власть, и после этого начались российские приключения усадьбы и «Дома Пра».

В 2017 году совмин Крыма издал распоряжение № 196-р «О разработке концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк». Новым кластером поручили заняться Корпорации развития Крыма, та объявила конкурс на оказание услуг по разработке концепции Центра.

Концепция была оценена в 7 млн рублей. Ее целью было формирование «идеологии и информационного образа (бренд) проекта, исходя из его неразрывной связи с творческим наследием М.А. Волошина, историей Коктебеля, культурным наследием Крыма, предусмотрев возможности возрождения мемориальной усадьбы М.А. Волошина и интеграции проекта в современное культурное пространство России».

Местные жители вздрогнули от ужаса – в поселке двадцать лет обещают провести канализацию и регулярно благоустраивают набережную, которую так же регулярно смывает море.

Конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Эдуард Бояков из Москвы. Работа должна была быть выполнена до конца 2018 года. Бояков в сроки не уложился, но деньги получил. Позже, проверяя деятельность Корпорации развития РК, Счетная палата установила: проектировщик не устранил недостатки и не выплатил неустойку – 3 млн 855 млн рублей. Больше о создании «Коктебель-парка» никто ничего не слышал, а Бояков стал худруком МХАТ им. Горького.

И вот ветер повернулся. Совмин Крыма признал «Дом Пра» памятником.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.08.21

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