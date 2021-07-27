Симферопольские дворы подождут еще – Аксенов разрешил

Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает массово издавать распоряжения, касающиеся единственных подрядчиков объектов строительства. Напомним, подрядчики на десятки объектов строительства – в основном социальной сферы – были назначены без конкурсов именно распоряжениями главы РК.

Теперь приблизились сроки сдачи объектов, и заказчик вынужден корректировать заключенные договоры. Распоряжением 1067-pr главы региона сдвигаются с 1 августа на 1 сентября сроки, на которые были заключены контракты в апреле нынешнего года – на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь.

Из текста поправок ясно, что не сделана работа на улицах Залесской, Севастопольской, Балаклавской, во дворах на Гагарина, Лермонтова, Киевской. Другими словами – во всех районах города.

В документе перечислены подрядчики, которым дали дополнительный месяц на выполнение обязательств.

«Крымстрой 2014», сумма доходов в 2020 году – ноль, в апреле получил подряд на 81 млн руб. В картотеке судебных решений при желании можно найти историю взаимоотношений «Крымстроя 2014» с администрацией Ялты и Армянска – подробности невыполненных строителями контрактов, взыскания авансов и госпошлин за проигранные суды.

ООО «Салгир-сервис», имеющему трех штатных сотрудников и ноль уплаченных в прошлые годы налогов, Аксеновым в апреле были поручены работы в симферопольских дворах на 106 млн руб,

ООО «Домострой» из Пятигорска (Ставропольский край) на момент заключения контракта в Симферополе уже было включено в реестр недобросовестных поставщиков по требованию администрации города Минеральные Воды. Этой неблагонадежной компании были поручены работы в Симферополе на 105 млн руб.

Напомним, крымская власть имеет хронические проблемы по освоению денег, выделяемых Москвой на решение социальных проблем и улучшение инфраструктуры. Недавно своим распоряжение глава Крыма Аксёнов разрешил единственным подрядчикам на объектах строительства «увеличение размера аванса до 30 % от цены контракта».

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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