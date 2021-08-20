Севастопольские полицейские оказались причастны к еще одной махинации с недвижимостью

Полицейские из Севастополя, обвиняемые в мошенничестве с квартирами беспомощных горожан, оказались причастны к еще одному преступлению.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в сентябре 2020 года сотрудники полиции вместе со своей сообщницей убедили пенсионера, страдающего патологией органов слуха, переоформить его квартиру на тетю одного из полицейских. Пожилому севастопольцу был причинен ущерб в размере 5 млн рублей.

Напомним, схему хищения недвижимости организовали летом 2019 года: полицейские собирали информацию об одиноких людях – либо пожилых, либо страдающих психическими расстройствами. Остальные участники группы вводили жертву в заблуждение и уговаривали выписать на них доверенность на распоряжение имуществом. После этого жилплощадь продавали.

Сотрудникам полиции предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на недвижимое имущество (пункт «в» части 3 статьи 286 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

Севастополь, Олег Яковенко

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