Глава Крыма мечется между подрядчиками

Глава Крыма Сергей Аксенов одним распоряжением отменил прежние, касающиеся четырех крупных объектов строительства в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проектировка и строительство трех медицинские учреждений весной были поручены лично Аксеновым единственным подрядчикам.

Первым в этом ряду стоит капитальный ремонт женской консультации Первого симферопольского роддома – за 51,7 млн рублей.

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ожидалась к концу года для здания физиологического родового отделения симферопольского роддома на Воровского – за 3,5 млн рублей.

Кроме того, планировалась разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонт административного здания корпуса того же роддома.

На все три объекта было назначено ялтинское ООО «Феникс». Оно имеет 11 штатных работников, а в прошлом году сработало в ноль, показав 555 млн рублей доходов и 555 млн рублей расходов.

Теперь Аксенов уволил «Феникса» и назначил единственным строителем-подрядчиком двух зданий роддома ООО «Промэнерго» из Симферополя. Его владелец (в компании числится 10 человек) – Дмитрий Малодыренко. Он входит в состав общественного совета при Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым (2020-2022 гг.).

Женскую консультацию перепоручили ставропольскому ООО «АСК-Групп», где всего четверо работающих. Уплаченные группой в прошлом году налоги, включая налог на доходы физических лиц, равен нулю.

ООО «Домострой» из Пятигорска (Ставропольский край), подрядившееся в крымской столице привести в порядок ряд дворовых площадок, на момент заключения контракта в Симферополе уже было включено в реестр недобросовестных поставщиков по требованию администрации города Минеральные Воды. Этой неблагонадежной компании были поручены работы на 105 млн руб.

Сначала работы планировали закончить к 1 августа. Потом к 1 сентября. Теперь стало ясно, что и к этому сроки площадки на улицах Балаклавской, Севастопольской, Залесской не сделали. Получившее аванс в размере 5% от 25 млн рублей подрядчики удалились.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.08.21

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