Кадровая агония: в Симферополе накануне выборов сложилась патовая ситуация

В Симферополе менее чем за месяц до выборов сложилась патовая ситуация: власть вообще и муниципальную в частности необходимо срочно реабилитировать в глазах горожан, но заниматься этим некому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская столица играет ключевую роль в голосовании и может порушить планы властей по формированию крымского пула в Госдуме.

Чтобы этого не произошло глава РК Сергей Аксенов еще весной инициировал реформу городского ЖКХ, а теперь вынужден сам инспектировать дворы, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.

«Инициированная по результатам прогулок по городу, губернатором Аксёновым в мае реформа сферы ЖКХ закончилась ничем. Жители лишь отчасти поверили в то, что новое руководство управляющих МУПов повернётся к ним лицом, а не причинным местом, отчитается, куда исчезли деньги МКД и начнёт работать, – пишет telegram-канал «ЧКХ». – Вместо этого, они увидели привычное хамство и непрозрачность финансовых отношений. Но и этого оказалось недостаточно. На финишной прямой избирательной кампании жители МКД узнают, что их старые тарифы по управлению домами не актуальны и требуют значительного повышения.

Функционеры партии власти в столице, во главе с губернатором Аксёновым и его свояченицей в виде куратора Добрыней, сами себе подкладывают жирную свинью, чтобы потом не знать, как обеспечить явку и, что еще сложнее, сделать голосование непротестным».

Ситуация осложняется тем, что серьезный кризис назрел и в мэрии: градоначальник Валентин Демидов, разогнав ставленников семьи Проценко, за 5 месяцев так и не смог сформировать собственную дееспособную команду и, опасаясь вылететь из собственного кресла, за собственные просчеты увольняет тех, кто еще остался.

На сегодняшний день в мэрии вакантны 5 мест вице-мэров. Желающих их занять нет – те, кто мог бы претендовать на должность заместителя главы города, предпочитают дождаться завершения избирательной кампании, по итогам которой Демидова реально могут отправить в отставку. До 19 сентября Аксенов на такой шаг вряд ли решится, так как заменить действующего мэра просто некем – все по той же причине:

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 24.08.21

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