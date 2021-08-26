Не успел, не сделал, не выполнил: над главой Симферополя продолжают сгущаться тучи

Над главой Симферополя Валентином Демидовым продолжают сгущаться тучи. Мэр крымской столицы в очередной раз не выполнил обещание по ремонту площади имени Ленина, да и по остальным вопросам благоустройства получил массу нареканий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно критиковал Демидова за слишком низкие темпы работ. 10 августа мэр заверил, что объект будет сдан в срок – к 1 сентября. Но слова не сдержал.

«К 1 сентября, как было обещано, площадь Ленина в Симферополе, к сожалению, сдана не будет», – констатировал сегодня Аксенов. И потребовал, чтобы обещания Демидова фиксировались в письменном виде: «Обязательства письменные Валентина Валентиновича публикуйте на сайте администрации».

Проблемы в городе отмечены не только с площадью, на которой стоит здание республиканского правительства.

Так, к 1 сентября из 17 дворовых территорий, благоустройство которых проводят за счет средств, выделенных правительством Москвы, завершат только 9. Причем, без озеленения.

До сих пор не завершена в рамках гарантийных обязательств переделка дворов и скверов, некачественно отремонтированных в 2020 году.

Не смог справиться глава города и с дорогами: «Я Валентина Валентиновича катал в субботу по Симферополю. Мы поехали по старому городу: многие улицы в длину 1,5 – 2 километра – и на них 6 – 8 глубоких ям. На улице содран асфальт, и она идет зигзагом», – рассказал сегодня Аксенов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, ранее инсайдеры заговорили о том, что после выборов в Госдуму Демидов может лишиться кресла градоначальника.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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