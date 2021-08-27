В Крыму нашли главного организатора водной блокады полуострова: бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей Крыма. В итоге на полуострове возник дефицит воды, а засоленность водоемов и территорий северной части возросла в разы.

На этой неделе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

«Именно Сенченко в 2014 году, занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины, заставил предпринимателей Незалежной выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, – цитирует РИА «Новости» первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса. – Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.08.21

Наталью Поклонскую «сватают» на пост посла в Африке. / Команда Развожаева: директор департамента образования Севастополя назвала горожан лжецами и обвинила их в срыве оздоровительной кампании. / В России приостановлена выдача лицензий на производство вина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»