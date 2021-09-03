Крымчане не попадут в игорную зону даже на работу

Крымчане не смогут работать в казино «Золотой берег». Информация об этом появилась в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», о создании крымского Лас-Вегаса говорится с 2014 года. Первоначально игорную зону собирались создать на базе санатория «Жемчужина» в Гаспре (Большая Ялта). Но в марте 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР.

Проект, предварительно оцененный в 3 млрд рублей, в январе 2020 года одобрил Инвестиционный совет РК. Первоначально сообщалось, что строительство завершится в 2022 году, потом – в 2023, затем заявли, что казино начнет работу к туристическому сезону 2024 года.

Сумму прогнозируемых отчислений сначала озвучивали «до 25 млдр рублей в год», в последнее время оценки более скромные – «около 1 млрд».

Одним из главных бонусов для Крыма должно было стать создание новых рабочих мест: предполагалось, что в игорной зоне будут работать несколько сотен крымчан. Но теперь заявляется, что местных на работу в казино «Золотой берег» нанимать не будут: «из-за их некомпетентности в вопросах круглогодичного сезона», – пишет telegram-канал «Крымчанин».

Симферополь, Лиана Макоба

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