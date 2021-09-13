Киев подготовил все документы для выдачи схваченного в Праге участника Крымской весны

Украина завершила все необходимые процедуры для выдачи Киеву, задержанного накануне в Праге гражданина РФ Александра Франчетти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

«Украинская сторона завершла процедуры, которые нужны для передачи Франчетти правосудию Украины», – заявили в дипведомстве.

В МИД Украины подчеркнули, что задержание российского гражданина стало результатом взаимодействия украинских и чешских правоохранителей. Киев собирается привлечь Франчетти к уголовной ответственности «за ряд преступлений против Украины».

Напомним, ранее глава группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил,чо АлександраФранчетти задержали по запросу украинской стороны, которая активизировала преследование героев Русской весны в Крыму.

«Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой Крымской весны Александр Франчетти. Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть», – заявл Молохов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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