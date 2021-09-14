Суд в Чехии арестовал гражданина РФ – участника Крымской весны

Чешский суд арестовал гражданина России Александра Франчетти, принимавшего активное участие в событиях во время Русской весны в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил адвокат Александра в комментарии РИА Новости.

Сам россиянин отверг все инспирированные в запросе Украины обвинения в свой адрес и назвал происходящее «шагом к фашизму».

Защита уже подала протест. Апелляция на решение суда будет рассматриваться до 3 недель.

Напомним, ранее МИД Украины сообщил, что завершил все необходимые процедуры для выдачи Александра Франчетти Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.21

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