Глава МИД РФ высказался о задержании россиянина в Праге

Россия не получала уведомлений от чешской стороны о задержании Александра Франчетти. Власти стараются понять, что именно инкриминируют гражданину РФ.

«Чешская сторона не информировала. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину. Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых «добровольческих батальонов», которые даже на Западе признаются незаконными», – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Сан-Марино.

Видеозапись конференции опубликована на официальной странице МИДа в соцсети.

Российский МИД официально запросил разъяснения у властей Чехии. Лавров надеется, что официальная Прага не поддастся на провокации и будет действовать в соответствии с законом.

Ранее посольство РФ в Чехии уведомило, что чешская сторона предоставила Франчетти адвоката. Российские дипломаты встретились с задержанным россиянином и остаются на связи. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручения проверить основания для задержания россиянина.

Как сообщал «Новый День», 12 сентября в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти задержали на основании выписанного Украиной ордера. По предварительным данным, обвинения могут быть связаны с его активистской деятельностью весной 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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