Посольство в Праге проверяет данные о задержании россиянина

Сотрудники посольства РФ в Чехии проверяют информацию о задержании россиянина в аэропорту Праги. Полиция уже подтвердила факт исполнения международного ордера, выписанного Украиной.

О задержании сообщил глава группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов. Чешская полиция забрала активиста Александра Франчетти из аэропорта. Он выступал за воссоединение Крыма с Россией, на фоне чего ему и выдвинули обвинения на Украине.

«Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти. Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть», – цитирует Молохова РИА «Новости».

Он добавил, что Чехия решила «выслужиться перед украинскими неонацистами» и оправдать включение ее в список недружественных России стран.

В руководстве чешской полиции подтвердили факт задержания россиянина на основании выданного Киевом ордера.

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 12.09.21

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