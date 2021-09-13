Посольство РФ направило в МИД Чехии ноту

Ноту в связи с задержанием гражданина России в Праге направило Посольство России в МИД Чехии.

В понедельник, 13 сентября, появился официальный комментарий представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой по случаю задержания в пражском аэропорту россиянина.

В сообщении говорится: «Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту. Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы».

Кроме того, Мария Захарова отметила, что «продолжение деструктивной линии Праги в отношении Москвы приведет к дальнейшей деградации отношений и не останется без реакции России», – пишут Известия.

Информацию о задержании гражданина России в пражском аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Украиной накануне подтвердил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик. Задержанным оказался Александр Франчетти.

Офис генерального прокурора Украины обратился 13 сентября в министерство юстиции Чехии с просьбой о выдаче задержанного в Праге россиянина. Украинской стороной отмечается, что Александр Франчетти разыскивается для привлечения к уголовной ответственности по ст. 260 УК Украины за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный вечер».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.09.21

В Подмосковье раскрыт «ремонтный» картель почти на 2 млрд рублей. / «Аксенов разрешил»: смягчение антиковидиных ограничений обернулось в Крыму неожиданными проблемами. / Задержанные в Минске «вагнеровцы» не имеют отношения к делу MH-17 – прокуратура Нидерландов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»