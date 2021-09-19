Интрига: сможет ли Крым выполнить задание Москвы

В Крыму завершились выборы в Государственную Думу России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 18 часам сегодняшнего дня общая явка избирателей в Республике Крым составила 47,08%.

Лидером электоральной активности стал Евпаторийский избирательный округ – 49,42%. В Керченском участие вы выборах приняли 47,8% избирателей, в Симферопольском – 44,13%.

В Севастополе явка к 18 часам составила 45,21%.

Явку на 20:00 предусмотрительно никто не озвучил.

Напомним, что Москва поставила перед регионами задачу обеспечить явку на уровне не менее 50%. Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев не исключил, что РК этот рубеж преодолеет, но уточнил, что окончательный результат станет известен только после полного подсчета голосов. Почему в предыдущие два дня у него получалось подсчитывать явку в течение часа после закрытия участков, а сейчас нет, Малышев не уточнил.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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