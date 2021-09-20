В Крыму огласили результаты выборов – все хуже, чем пять лет назад

Избирательная комиссия Республики Крым объявила результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоговая явка составила 49,75%. Это на 0,6% выше, чем во время предыдущих выборов в Госдуму.

«Единая Россия» получила 63,33% голосов (следовательно, ее поддержали около 31,5% всех крымчан, обладающих правом голоса). В 2016 году средний показатель партии по РК составил 72,66%.

На втором месте «КПРФ» – 9,15% голосов (4,5% от общего числа избирателей). В 2016 году партия набрала 5,62%.

ЛДПР с результатом 7,75% (примерно 3,8% от численности электората) на третьей позиции. За прошедшие 5 лет либерал-демократы существенно растеряли электорат – в 2016 году результат был 11,14%.

Буквально в последний вагон вскочила «Справедливая Россия – «За правду», получив в свою копилку 5,93% бюллетеней (около 3% голосов всех избирателей РК). 5 лет назад справедливоросы набрали 2,14%.

Остальные партии 5% барьер не преодолели.

«Единая Россия» ухудшила позиции и по одномандатным округам: несмотря на то, что представители партии получат все 3 мандата, пять лет назад результаты были выше.

Так, сохранивший место в Госдуме Константин Бахарев набрал 63,6%, а в 2016 году тот же Керченский округ дал ему 70,46%.

Леонид Бабашов в Евпаторийском округе получил 58,17%. Его предшественница Светлана Савченко – 72,10%.

Худший результат на этот раз показал Алексей Черняк в Симферопольском округе – 49,73%. Андрей Козенко в 2016 году тоже был худшим в тройке, но набрал 63,23%.

Явка по округам пока не озвучена, поэтому посчитать реальный рейтинг победителей сложно.

Добавим, что результаты голосования на участке №288 в Железнодорожном районе Симферополя отменены. «Это связано с грубыми нарушениями, допущенными председателем участковой комиссии», – пояснил глава избиркома РК Михаил Малышев.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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