Нападение на помощника Зеленского оказалось выгодным только Зеленскому

На Украине продолжают обсуждать покушение на первого помощника президента страны. Эксперты и наблюдатели все больше склоняются к мнению, что это был спектакль, от которого выиграл сам Зеленский.

Как уже сообщал «Новый День», утром 22 сентября машину Сергея Шефира, двигавшуюся в направлении Киева, между поселками Ходосовка и Лесники обстреляли из автомата (зафиксировано 18 выстрелов). Чиновник не пострадал, ранение получил водитель.

Многие сразу не поверили в реальность покушения, заподозрив инсценировку. В пользу это версии говорят многие факты и несостыковки.

«Во-первых, почему использовалось автоматическое оружие, если при покушениях наиболее эффективным и общепризнанным инструментом считается снайперская винтовка? В нашей стране это часто может быть и гранатомет – все-таки у нас 7 лет идет война, и такие вещи спокойно можно найти на «черном рынке», – пишет telegram-канал «ПриСлуга». – Во-вторых, почему избрано такое место? Автомобиль движется на скорости не менее 60 км в час. Если это так, то есть машина проезжает 16 метров в секунду – очень сложно из автоматического оружия попасть по движущейся цели столько раз, ведь в поле обстрела объект находится максимально 3 секунды».

После покушения заявлялось, что машина Шефира не была бронирована: якобы, незадолго до нападения, во время техобслуживания, защитные пластины зачем-то убрали. Это заявление подтвердил заместитель министра МВД Евгений Енин: «Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через двери машины», – сообщил он.

Наблюдатели отмечают: если машина не была бронирована, почему не видно исходящих отверстий от пуль с другой ее стороны. Полиция утверждала, что стреляли из М-62 пулями калибра 7,62 мм: такие пробивают автомобиль, легко и непринужденно, но на этот раз почему-то ни одна не прошила авто насквозь.

Если бронепластины все же были в автомобиле, то как удалось ранить водителя? Если его, наконец, ранили, то почему ни на пороге машины, ни рядом не было ни одной капли крови – как раненный умудрился так аккуратно выйти из салона? Кстати, сам салон никому не показали – есть там внутри кровь или нет, никто кроме водителя и следователей не знает.

Зато покушение на Шефира стало официальным предлогом легализировать огромные кортежи президента Зеленского, от которых он обещал отказаться, отмечают в соцсетях: Зеленский после нападения на своего первого помощника увеличил собственный кортеж за счет машин охраны и теперь носится на большой скорости, включив сирены и сигнальные маячки.

Плюс ко всему, президент легко провел через Верховную раду закон об олигархах, который рассматривался как раз после нападения на Шефира.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.09.21

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