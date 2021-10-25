В Крыму вынесен приговор кавказцу, устроившему драку в центре Симферополя

В Крыму вынесен приговор жителю Кавказа, устроившему драку в центре Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 28 на 29 июля в крымской столице вспыхнул конфликт между местными жителями и «гостями с Кавказа». Двое из них ехали на электросамокатах по пешеходной зоне. Мимо проходила группа горожан, которые открывали бутылку шампанского. Пена вырвалась из горлышка, и брызги попали на одного из кавказцев. Тот сразу же ударил одного из проходившей компании в спину. Парень развернулся и ударил обидчика кулаком в лицо.

Кавказец бросился искать земляков, желающих «отмстить за обиду». Защитники быстро нашлись, причем некоторые из них даже не были знакомы с зачинщиком разборок. К тому времени, как они нашли обидчиков, на место уже подтянулись полиция и Росгвардия. Кавказцев это не смутило, и они продолжили выяснять отношения с местными. И пока один из «гостей» пытался что-то доказать оппоненту, зачинщик разборок, выскочив из-за спины полицейского, нанес симферопольцу мощный удар в челюсть. От удара мужчина упал спиной на мостовую, ударился головой и потерял сознание.

Сотрудники полиции и Росгвардии скрутили нападавшего, но сородичи попытались его отбить и достали оружие. В итоге всех доставили в полицию. Сначала зачинщик отделался административным наказанием, но в дело вмешался Следственный комитет. И тут выяснилось, что главный виновный – военнослужащий подразделения Черноморского флота России.

Дело передали военным. Крымский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в хулиганстве с применением насилия и приговорил к 240 часам обязательных работ.

В отношении остальных участников драки дела выделены в отдельное производство.

Симферополь, Олег Яковенко

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