Глава Севастополя вошел в десятку губернаторов, которые могут попасть под санкции Кремля

Глава Севастополя Михаил Развожаев вошел в десятку губернаторов, которые могут попасть под санкции Кремля по итогам минувшей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке «Губернаторы под ударом», традиционно составляемом telegram-каналом «Незыгарь», Развожев находится на 9 месте:

«Вызвал бурю недовольства решением установить блокпосты для проверки наличия QR-кодов, ПЦР-тестов или справке о перенесенном ковиде. На фоне резко выросших темпов заболеваемости коронавирусом действия городской администрации выглядят как запоздалые. Показной жесткостью и стремлением установить «ковидный суверенитет» Развожаев создал дополнительные точки социального напряжения, которые подчеркивают его управленческие провалы», – комментируют авторы канала.

«Губернатор Севастополя решил ворваться в федеральную информ повестку с самыми жёсткими ограничениями для населения. Эффект получился обратный, – добавляет telegram-канал «ЧКХ». – Федеральный центр, конечно, передал часть полномочий по закручиванию гаек в регионы, но радикальная инициатива Развожаева не нашла поддержки. Ограничения лишний раз подчеркнули ошибки губернатора в предыдущий период. Социальные сети пополняются сообщениями и видео, свидетельствующими о том, что на некоторых блокпостах мониторинг QR-кодов – фикция».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 01.11.21

Зеленский впервые обогнал Порошенко по антирейтингу. / В «Артеке» установят систему для обнаружения саботажа. / В Севастополе экстренно эвакуировали городское правительство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»