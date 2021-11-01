Наигрались: в Севастополе снимают блокпосты

В Севастополе снимают блокпосты. Соответствующее решение принял губернатор Михаил Развожаев.

«Я считаю, что три дня, которые полноценно отработали наши посты дали тот эффект, который мы хотели получить – это значительное снижение туристического потока в Севастополь. Сейчас в большей степени это приносит сложности севастопольцам, которые защищены прививкой, – заявил градоначальник. – Я предлагаю, и такое решение уже принято, я проконсультировался с коллегами из оперативного штаба, сегодня работу блокпостов завершить».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», блокпосты снимут сегодня в полночь.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.11.21

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