В Крыму при получении взятки задержали одного из мэров

В Крыму при получении взятки задержали мэра Белогорска. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Игоря Ипатко «взяли» с поличным сотрудники ФСБ: он потребовал у предпринимателя около 1,5 млн рублей за покровительство.
Белогорск, Олег Яковенко
Белогорск. Другие новости 02.11.21
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