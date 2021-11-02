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Вторник, 2 ноября 2021, 23:41 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму при получении взятки задержали одного из мэров

В Крыму при получении взятки задержали мэра Белогорска. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Игоря Ипатко «взяли» с поличным сотрудники ФСБ: он потребовал у предпринимателя около 1,5 млн рублей за покровительство.

Белогорск, Олег Яковенко

Белогорск. Другие новости 02.11.21

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