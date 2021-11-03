Глава администрации Белогорска стал фигурантом уголовного дела

Глава администрации Белогорска Игорь Ипатко стал фигурантом уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», накануне градоначальника задержали сотрудники ФСБ. Он подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей от предпринимателя.

В ГСУ СКРФ по РК и Севастополю уточнили: уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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