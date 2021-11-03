Теперь официально: президент России проведет День народного единства в Севастополе

Президент России Владимир Путин 4 ноября прибудет в Севастополь. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», информация о том, что глава государства приедет в город-герой в День народного единства, появилась еще в середине минувшей недели. Но официального подтверждения этому не было, хотя город начал активно готовится к визиту – ремонтировать дороги, красить бордюры и так далее.

«Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства, – сообщил Песков. – Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым».

Ожидается, что президент сделает ряд заявлений, касающихся внешней и внутренний политики, в том числе по коллекции скифского золота, Украине и ДЛНР, коронавирусу и кадрово-экономическим вопросам.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 03.11.21

Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. / Глава администрации Белогорска стал фигурантом уголовного дела. / Мишустин потребовал у Росгеологии отчет о запасах пресной воды под Азовским морем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»