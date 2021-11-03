В Крыму смягчили антиковидные ограничения для туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий требования для туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь при бронировании и заселении в места размещения на территории республики не нужно будет предъявлять ни QR-код, ни результаты ПЦР-теста.

Напомним, в Крыму продолжается рост заболеваемости и смертности от ковида: на сегодняшний день суточная выявляемость превысила 740 случаев, а число летальных исходов достигает 20 в день.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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