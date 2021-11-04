Краткость не всегда указывает на талант: властям Крыма пришлось разъяснять изменения в указ о режиме повышенной готовности

Властям Крыма пришлось разъяснять изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», вчера глава РК Сергей Аксенов подписал указ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У». Документ выглядел следующим образом:

Ни приложений, ни полного текста указа не последовало, как и разъяснений. В итоге в прессе появилась информация, что в Крыму отменили требование предъявлять QR-коды и результаты ПЦР-тестов при заселении в отели. Оказалось, что это не так.

«QR-коды и ПЦР-тесты продолжат действовать, – заявила вице-премьер РК Елена Романовская. – Изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг. Теперь можно зайти в МФЦ без QR-кода или сертификата о вакцинации, зайти в ЗАГС и во все учреждения, которые предоставляют государственные услуги. В документе говорится, что утратил силу абзац, который предполагал запрет на посещение без QR-кода учреждений и организаций по предоставлению этих услуг».

Мы попытались найти полный текст документа с внесенными изменениями, но не смогли. Не удалось обнаружить и полную версию предыдущей редакции (от 28 октября 2021 года). Но тогда в указе главы о внесении изменений хотя бы было конкретно указано, что это за изменения. На этот раз власти решили ограничиться двумя предложениями, что и вызывало путаницу.

Симферополь, Лиана Макоба

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