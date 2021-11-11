Цены на сало на Украине побили все рекорды

На Украине зафиксирован очередной скачок цен на сало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на национальный деликатес начали расти еще весной, продолжили движение вверх летом и резко подскочили в октябре – сразу на 13%. В середине прошлого месяца на киевских рынках килограмм самого простого сала стоил порядка 100 гривен (около 270 рублей). За сало с мясной прослойкой – «генеральское» просили уже 300 гривен (более 800 рублей).

И вот – новый скачок. В ноябре сало подорожало еще на 11%, и теперь стоит в среднем 185 гривен за килограмм. Это самая высокая цена за последние годы.

Украинцы надеются, что вскоре сало начнет дешеветь, как это всегда происходило осенью. Однако эксперты считают, что рост цен продолжиться, в следующем году возможен новый резкий скачок.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.11.21

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