Экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя попал в поле зрения правоохранительных органов

Экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя Вадим Кирпичников стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего чиновника сегодня вызвали на допрос в управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю. В департаменте провели обыски и изъяли документы. По предварительным данным, речь идет о превышении должностных полномочий.

В администрации Севастополя сообщают, что у Кирпичникова истек контракт, и его решил пока не продлевать.

Симферополь, Олег Яковенко

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