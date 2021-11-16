Экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя попал в поле зрения правоохранительных органов

Экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя Вадим Кирпичников стал фигурантом уголовного дела.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего чиновника сегодня вызвали на допрос в управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю. В департаменте провели обыски и изъяли документы. По предварительным данным, речь идет о превышении должностных полномочий.
В администрации Севастополя сообщают, что у Кирпичникова истек контракт, и его решил пока не продлевать.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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