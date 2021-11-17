Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя сменил роль чиновника на подозреваемого

Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ.

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что осенью прошлого года между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя (после реорганизации – департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя) в лице его директора были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Более того, указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов», – рассказали в ведомстве.

Как полагает следствие, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя, что выразилось в недополучении денежных средств в течение длительного периода времени на общую сумму более 1 млн рублей при размещении указанных по его согласованию объектом НТО.

Нарушения законодательства были выявлены прокуратурой города Севастополя во взаимодействии с оперативными службами.

В рамках уголовного дела при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут» проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, в других служебных помещениях, по месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия.

«В настоящее время бывшее должностное лицо находится в статусе подозреваемого. Он был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. После проведения ряда неотложных следственных действий следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения», – уточнили в ГСУ.

Севастополь, Илья пелехов

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